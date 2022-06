Fratelli d’Italia: Ignazio Gallo nominato responsabile Dipartimento Riqualificazione Urbana, Grandi Infrastrutture e Lavori Pubblici

L’architetto Ignazio Gallo nominato responsabile provinciale del Dipartimento Riqualificazione Urbana, Grandi Infrastrutture e Lavori Pubblici di Fratelli d’Italia

Il Presidente del circolo territoriale Marina-San Michele di Sciacca, Ignazio Gallo, è stato nominato responsabile provinciale del Dipartimento Riqualificazione Urbana, Grandi Infrastrutture e Lavori Pubblici di Fratelli d’Italia.

A conferirgli formalmente l’incarico è stato il commissario provinciale del partito, Calogero Pisano, che ne dà notizia con una nota.

“Il Dipartimento Riqualificazione Urbana, Grandi Infrastrutture e Lavori Pubblici – afferma Calogero Pisano – assume una notevole importanza in una provincia dal sistema infrastrutturale carente come quella agrigentina, per questo motivo ho ritenuto opportuno affidare questo difficile ruolo all’architetto Ignazio Gallo, professionista esperto e preparato, che si è già peraltro distinto come Presidente del circolo territoriale, facendosi promotore presso il Comune di Sciacca di iniziative atte a snellire le complesse attività amministrative e di governo”.

Auguri per la nomina giungono ad Ignazio Gallo dal vicecommissario provinciale, Vincenzo Giambrone, e dal dirigente regionale del partito, Giuseppe Marinello: “Facciamo i migliori auguri di buon lavoro all’architetto Ignazio Gallo, siamo certi che saprà ricoprire al meglio il delicato incarico attribuitogli”.

Soddisfatto per la nomina Ignazio Gallo: “Ringrazio il commissario provinciale Calogero Pisano per la fiducia che mi ha accordato affidandomi un incarico di grande responsabilità. Mi metterò immediatamente al lavoro, dando il mio contributo di esperienza su tematiche assolutamente fondamentali per la valorizzazione del nostro territorio come, appunto, la riqualificazione delle aree urbane e lo sviluppo infrastrutturale. Un sentito ringraziamento va anche a Vincenzo Giambrone, a Giuseppe Marinello e a tutti gli amici di Fratelli d’Italia per l’affetto dimostratomi”.