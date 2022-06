A piedi nudi in autostrada con un borsello appena rubato, denunciato

Un rumeno di 28 anni è stato intercettato dalla polizia stradale mentre girovagava a piedi nudi in autostrada nel Messinese. Portava dietro con sé un borsello che si era subito intuito non fosse suo. Dentro documenti e carte di credito di un’altra persona, oltre che un tablet. Non ha saputo dare giustificazione della loro provenienza e per questo è stato denunciato per ricettazione.

Quando è stato individuato dalla polizia stradale è stato sottoposto a controllo dagli agenti del distaccamento di Barcellona Pozzo di Gotto in prossimità dello svincolo di Milazzo, sulla A20. A piedi nudi e privo di documenti, camminava lungo la corsia di emergenza. Aveva con sé un borsello contenente un tablet nonché la patente di guida e una carta di credito intestate ad un cittadino italiano. Cosa ci facesse con questi oggetti non lo ha saputo dire.

I successivi accertamenti hanno reso possibile l’identificazione dell’uomo che girovagava lungo l’autostrada. Si trattava di un cittadino di nazionalità rumena di 28 anni. Nel contempo è stato anche rintracciato il legittimo proprietario di documenti, tablet e borsello, a cui erano stati sottratti dall’auto in sosta nei pressi di un supermercato. I poliziotti hanno per questo motivo sequestrato quanto rinvenuto per la successiva restituzione al legittimo proprietario e denunciato all’autorità giudiziaria il ventottenne per il reato di ricettazione.