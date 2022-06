Canicattì, presunte violenze in famiglia: rinviato a giudizio

Il Gup del Tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli all’esito dell’udienza preliminare svoltasi lunedì scorso, con cui, in accoglimento della richiesta del P.M. Gianluca Caputo e della difesa delle parti civili (ex moglie e figli minori dell’imputato), difesi dagli avvocati Rosario Didato ed Irene Ruggieri, ha rinviato a giudizio un canicattinese per i reati di maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni della ex moglie , che ha promosso separato giudizio di divorzio tutt’ora pendente avanti il Giudice civile del Tribunale di Agrigento (D.ssa V. Bennici), nonchè dei figli minori.

L’imputato, peraltro, aveva precedentemente denunciato la moglie per maltrattamenti e lesioni ai danni degli stessi figli della coppia, fermamente contestati dall’agrigentina , tanto che il Gip di Agrigento, Micaela Raimondo), con separata ordinanza ha deciso di accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. Gloria Andreoli, a cui si era associata la difesa della sig.ra , rappresentata dall’Avv. Didato, sconfessando quanto denunciato dallo stesso .