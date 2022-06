Carenza di personale e strutturale, l’Asp a lavoro per risolvere la situazione dei Pronto soccorso

Carenza di risorse umane, carenza a livello strutturale e organizzativo. E’ questa la situazione drammatica che stanno vivendo i pronto soccorso degli ospedali della Provincia di Agrigento.

L’ospedale messo peggio è il San Giovanni di Dio di Agrigento, seguito dal Barone Lombardo di Canicattì, mentre a Sciacca e Licata la situazione è migliore. A Ribera invece i lavori proseguono e l’Azienda ospedaliera conta di finire i lavori e dunque di consegnare un pronto soccorso come si deve nella prima decade di luglio.

“Il pronto soccorso è priorità assoluta, è il posto dove vanno salvate le vite, e stiamo lavorando perchè c’è urgenza di intervenire a livello strutturale e sopratutto organizzativo”. Cosi il commissario straordinario dell’Asp Mario Zappia, nel corso nel suo consueto punto settimanale sull’andamento del Covid. “Al pronto soccorso del San Giovanni di Dio siamo sempre in difficoltà, per rimediare abbiamo chiamato rinforzi da tutti i settori. Stiamo impiegando infermieri, oss ed ausiliari, mentre continuiamo a chiedere ai medici di fare qualche sacrificio in più, e fare turni straordinari, in attesa di reclutare altri medici. In un mese speriamo di riuscire a dare un nuovo aspetto strutturale al Pronto soccorso”, ha concluso il commissario straordinario.