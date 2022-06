In auto con 21 grammi di cocaina, chiesta condanna per 42enne

La Procura di Agrigento ha avanzato la richiesta di condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione nei confronti di un 42enne originario di Favara, arrestato lo scorso luglio poiché sorpreso in possesso di 21 grammi di cocaina mentre si trovava a bordo della sua auto in compagnia di moglie e figli. Le accuse contestate sono quelle di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante l’interrogatorio di garanzia l’uomo, difeso dall’avvocato Salvatore Cusumano, aveva ammesso di fare uso personale della sostanza stupefacente.

Una versione che però non ha convinto del tutto il giudice in seguito soprattutto al bilancino rinvenuto in casa a margine della perquisizione effettuata dai carabinieri di Agrigento e di alcuni messaggi e chiamate presenti sul cellulare di soggetti che volevano incontrarlo.

Si torna in aula il 27 giugno quando il giudice Giuseppe Miceli emetterà la sentenza.