Inquinamento a San Leone, chieste condanne per ex vertici Girgenti Acque

Le fogne di San Leone, nell’Agrigentino, scaricavano direttamente in mare con un sistema di depurazione del tutto inadeguato: i cosiddetti “pennelli a mare”, ovvero le condotte sottomarine utilizzate per trasportare i reflui dalle abitazioni al mare aperto, erano disastrati e perdevano da piu’ punti. Ne e’ convinto il pubblico ministero Giulia Sbocchia che ha chiesto la condanna di 4 dei cinque imputati. Secondo il magistrato della Procura le condotte cadevano a pezzi, le centraline di sollevamento andavano in tilt e dalla fogna si scaricava a mare con un filtro scarso.

L’inchiesta e’ stata avviata nel 2011 dopo gli innumerevoli esposti di cittadini e associazioni che segnalavano sporcizia e cattivi odori nel mare di San Leone. La Procura contesta omissioni e irregolarita’ nella gestione del servizio. Ad Agrigento manca il depuratore e i cosiddetti “pennelli a mare”, vale a dire le condotte sottomarine che scaricano i reflui fognari a largo, sono vetusti e appesantiti. Il gip Ottavio Mosti, nel provvedimento con cui disponeva il sequestro delle condotte, parlava di trattamento “grossolano dei reflui”.