Naro, oltre sei milioni per interventi di manutenzione per quattro chiese

Quattro chiese di Naro potranno ricevere importanti interventi di manutenzione e risanamento per un totale di oltre sei milioni di euro di risorse provenienti dal Pnrr. A renderlo noto è il sindaco Maria Grazia Brandara.

I beni, di proprietà del fondo per gli edifici di culto, sono la chiesa di Santa Maria del monte Carmelo – o Santissima Annunziata -, la chiesa di Sant’Agostino, la chiesa di San Salvatore e la Chiesa Madre del nostro amato paese.

“Una protezione per luoghi che non sono importanti solo per chi crede, ma che rappresentano parte dell’identità di una comunità e tasselli preziosi di un percorso di sviluppo turistico della nostra Fulgentissima,” ha dichiarato il primo cittadino.