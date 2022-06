Campobello di Licata, vendeva sigarette senza autorizzazioni: denunciato

I carabinieri di Licata hanno denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, il titolare di un bar a Campobello di Licata perchè trovato a vendere tabacchi senza alcuna autorizzazione, per un quantitativo superiore ai cinque chilogrammi.

Durante un controllo effettuato nell’attività lavorativa, i militari dell’Arma hanno rinvenuto 382 pacchetti di sigarette di varie marche, sigillati e provvisti del bollo dei Monopoli di Stato, e altro materiale per il confezionamento, per un peso complessivo di 8 chili e 600 grammi. Le sigarette erano tenute all’interno di un armadietto, collocato sotto il registratore di cassa. Le sigarette, detenute, appunto, senza l’obbligatoria licenza, sono state poste sotto sequestro, in attesa della convalida.