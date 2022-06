Investito da un’auto sulla Pachino-Marzamemi, muore dopo una settimana

E’ morto dopo una settimana un 38enne nigeriano, vittima di un incidente stradale avvenuto la settimana scorsa sulla Pachino-Marzamemi. Secondo quanto emerge in una prima ricostruzione, l’uomo era in compagnia di un’altra persona ed entrambi sarebbero rimasti in panne con l’auto.

Avrebbero provato a spingere il veicolo, forse per metterlo in sicurezza, ma un’altra macchina non si sarebbe accorta di loro, travolgendo il 38enne.

A quanto pare, il nigeriano sarebbe stato curato: gli avrebbero riscontrato una ferita ad una gamba ma sarebbe tornato nel centro presso cui viveva.

Le indagini

Nelle ore scorse è morto, per cui potrebbe essere aperta un’inchiesta per verificare non solo le cause del decesso ma se vi sono state delle responsabilità nell’assistenza sanitaria. Naturalmente, è al vaglio degli inquirenti la posizione del conducente della macchina che ha investito il 38enne.