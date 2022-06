Legacoop Sicilia esprime totale solidarietà alla Coop. Rosario Livatino

Legacoop Sicilia Coord. Ag Pa Tp esprime totale solidarietà alla Coop. Rosario Livatino per il danneggiamento subito nei giorni scorsi a Naro, in un terreno di contrada Gibbesi.

Questo terreno è uno dei beni confiscati alla mafia ed è gestito e coltivato dalla stessa cooperativa.

Siamo, ancora una volta, sgomenti e preoccupati per l’ennesimo incendio che colpisce i terreni gestiti dalla nostra cooperativa”, ha affermato Domenico Pistone, Coordinatore della Legacoop Ag Pa Tp.

La lotta alla mafia e la costruzione di una Sicilia, solidale e libera costituiscono per il movimento cooperativo siciliano una delle ragioni principali del nostro quotidiano impegno.

Infatti, in tutta la Sicilia, le nostre cooperative rappresentano realtà importanti e significative che hanno non solo riscattato territori ma anche garantito nuove opportunità a tanti giovani offrendo a tutto il Paese prodotti agro alimentari di altissima qualità e, per questo, apprezzati dal mercato.

Tutto ciò è potuto accadere anche grazie alla determinazione dello Stato, delle forze dell’ordine, delle Istituzioni e di tanti cooperatori e da tante cooperatrici delle nostre cooperative che gestiscono i terreni confiscati alla mafia.

Siamo certi che le forze dell’ordine, a cui va tutta nostra gratitudine per il lavoro che svolgono ogni giorno in provincia di Agrigento, faranno luce nel più breve tempo possibile sui fatti accaduti e troveranno i responsabili di questo vile atto,

alla nostra cooperativa diciamo di non indietreggiare e di proseguire, con rinnovato impegno, il percorso intrapreso,Legacoop è stata, è e rimarrà al fianco della Cooperativa Livatino sulla via di un incondizionato sostegno alla propria esistenza proseguendo la lotta alla criminalità mafiosa nel segno di uomini come Pio La Torre, ha dichiarato Filippo Parrino presidente Legacoop Sicilia.

Il prossimo martedì 28 Giugno una delegazione di Legacoop Sicilia guidata dal Presidente Filippo Parrino dal coordinatore di area Domenico Pistone incontrerà i soci della Coop. Rosario Licatino per valutare le iniziative a sostegno della cooperativa.

