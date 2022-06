Lido sulla spiaggia senza autorizzazioni: attività sospesa

I carabinieri del Nas di Palermo, in collaborazione con i carabinieri della stazione di Menfi, nell’ambito di un’operazione denominata “Estate tranquilla”, hanno effettuato un controllo presso un’attività di affittacamere, con annessi servizi di bar-ristorazione, e noleggio di attrezzature per la balneazione, a poche decine di metri dal mare.

Nel corso dell’ispezione i carabinieri hanno accertato che la ditta aveva attrezzato a lido una porzione di spiaggia senza autorizzazioni.

Per questa violazione amministrativa, al responsabile di un’azienda è stata elevata una sanzione da 1.032 euro, ed è stato anche avviato l’iter per la chiusura dell’attività.

