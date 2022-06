Manutenzione strade e pulizia Marina di Palma

Dopo essere tornato a dirigere il Comune, il sindaco di Palma di Montechiaro, ha dato il via libera per la pavimentazione di diverse strade cittadine. Contemporaneamente, ha dato il via libera anche alla pulizia delle spiagge di Marina di Palma, anticipando molti altri colleghi dei comuni costieri, visto che già un primo intervento era stato realizzato. Sono stati raccolti montagne di rifiuti di ogni genere e, l’arenile palmese è tornato ad essere dorato.

In questo periodo, il primo cittadino, dedicherà più tempo proprio alla sistemazione delle strade e verrà data maggiore attenzione alla borgata balneare di Marina visto che l’estate è scoppiata e già le spiagge palmesi sono prese letteralmente d’assalto. Tra le strade asfaltate figurano quelle di via Lampedusa e via Santorini. Nel frattempo, il sindaco Castellino e i suoi più stretti collaboratori sono impegnati con i progetti del Pnrr.