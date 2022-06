“Pirandello ieri, oggi e domani”, tra i protagonisti Matteo Collura e Fabrizio Catalano

Lunedì 27 giugno prossimo alle ore 19, nell’ambito della prima edizione del Pirandello Fest e presso la Casa natale di Luigi Pirandello si terrà un incontro letterario, articolato in due momenti: coordinati da Luigi Mula, Giovanna Carlino in Pirandello, Manuel Carrera (dir. Fondazione Fausto Pirandello), l’On.le Alfonso Pecoraro Scanio ed il Dott. Nené Mangiacavallo dialogheranno su “Pirandello ieri, oggi e domani”.

A seguire, per la prima volta ad Agrigento e dopo l’anteprima assoluta dell’anno scorso al Taobuk di Taormina, Luigi Pirandello e Leonardo Sciascia insieme, uno di fronte all’altro. In una dimensione sospesa fra sogno e memoria, eccoli protagonisti di un dialogo sincero, illuminante, chiarificatore. È quanto ha ideato e scritto Matteo Collura, biografo di entrambi, nella Conversazione (im)possibile. Colpo di scena: al leggìo ci saranno l’autore Matteo Collura, nella parte di Pirandello, e il regista Fabrizio Catalano nella parte del nonno, Leonardo Sciascia.

Al termine della serata, il Sindaco di Agrigento Dott. Francesco Micciche’ consegnerà il Premio Pirandello d’Oro.

