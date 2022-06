Canicattì, tenta furto al liceo, si ferisce e muore dissanguato

Manda in frantumi il vetro di una bussola, si procura una vasta ferita al braccio e muore dissanguato. Finisce in tragedia il tentativo di intrusione all’interno dei locali che ospitano.il liceo scientifico Sciascia di via Pasolini a Canicattì. A perdere la vita un giovane sui 30 anni, sulla cui vera identità se ne potrà sapere di più nelle prossime ore. Sull’episodio intanto indagano i carabinieri della locale compagnia diretti dal maggiore Luigi Pacifico.

Dalle prime indagini pare che la morte del presunto ladro le cui intenzioni verosimilmente erano quelle di rubare le monete contenute nel distributore automatico di snack e bevande, si faccia risalire alla nottata di sabato.

Una volta scavalcato la recinzione, si sarebbe portato sul retro dell’istituto mandando in frantumi il Vetro della bussola procurandosi una profonda ferita al braccio che gli avrebbe fatto perdere i sensi è rimasto a terra non riuscendo più a rialzarsi, da qui’ la morte per dissanguamento. A fare la scoperta è stato questa mattina il personale scolastico alla riapertura dell’istituto. Immediatamente sono stati fatti intervenire i carabinieri della compagnia di Carabinieri e due ambulanze del 118. Per lui però non c’era più nulla da fare.

