Dissesto idrogeologico, finanziati due progetti a Cianciana e Montallegro

“Finanziati dal governo Musumeci altri due importanti progetti del dissesto idrogeologico, seguiti dalla IV Commissione che presiedo: quello di Cianciana, versante ovest del centro urbano, secondo stralcio, a cui sono destinati 1.680.000,00 euro e Montallegro, costone roccioso zone ovest centro abitato, contrada Bonifacio, a cui sono destinati 1.687.842,03M. Voglio ringraziare in particolar modo il Presidente Musumeci, commissario contro il dissesto idrogeologico, per la costante attenzione al territorio agrigentino.” Lo comunica in una nota la deputata regionale, Giusi Savarino.

