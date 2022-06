Licata, divieto temporaneo all’utilizzo per uso potabile dell’acqua

È temporaneamente vietato l’utilizzo per uso potabile dell’acqua erogata dalla rete idrica del Comune di Licata. Potrà essere utilizzata, invece, per uso sanitario (pulizia della persona e degli ambienti domestici). A renderlo noto alla cittadinanza, con ordinanza n. 60 del 25giugno 2022, è il Sindaco di Licata Giuseppe Galanti.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della nota dell’A.S.P. 1 di Agrigento, Ufficio Igiene Pubblica del Distretto di Licata con la quale ha comunicato la torbidità e le condizioni di non conformità dell’acqua in erogazione nel Comune di Licatarilevate dalla società AICA, Ente gestore del servizio idrico.

L’acqua potrà essere utilizzata soltanto per fini sanitari e dunque non potabili fino a quando l’Ente gestore non comunicherà l’esito favorevole dei controlli interni e la conseguente conformità dei valori delle acque erogate, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia.