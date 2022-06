Minaccia Carabinieri durante posto di controllo: arrestato 54enne

I carabinieri del comando di Agrigento hanno arrestato in flagranza un agrigentino di 54 anni per le ipotesi di reato di resistenza e minacce a Pubblico ufficiale.

Fermato per un controllo nel centro della città, l’uomo si sarebbe rivolto con parole minacciose verso i militari e avrebbe cercato anche di afferrare per il collo uno loro.

Inizialmente è stato posto, su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta subito aperto, agli arresti domiciliari.Il giudice del Tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha convalidato l’arresto, e accogliendo la richiesta del legale difensore dell’indagato, l’avvocato Monica Malogioglio, lo ha rimesso in libertà, applicandogli la sola misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, per la firma. La direttissima proseguirà il prossimo 12 luglio.