Agrigento, 350 mila euro per l’adeguamento di due palestre scolastiche

Figurano anche due palestre delle scuole di Agrigento nelle graduatorie definitiva per l’adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco, di impianti sportivi adibiti ad uso didattico. A darne notizia è il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, insieme all’Assessore alla programmazione Fondi strutturali 2021-2026 e ai lavori pubblici Gerlando Principato.

«Non potevamo farci sfuggire l’opportunità di partecipare all’avviso con cui si intende rendere le palestre scolastiche non solo più sicure, ma anche più attrattive e funzionali ai processi di apprendimento – spiega l’assessore Principato –. Sulla base della graduatoria definitiva emessa il 9 giugno 2022 e delle risorse spettanti ad ogni Regione per la nostra città risultano finanziati 2 interventi sui 4 candidati dal Comune per complessivi 700 mila euro».

Nello specifico sono stati finanziati 350mila euro per la palestra dell’Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo – Plesso Giuseppe Fava a Monserrato e 350mila euro per la palestra dell’Istituto Comprensivo – Rita Levi Montalcini – Plesso Federico II – Villaggio Mosè.