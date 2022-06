Agrigento, trovato con catena dopo lite in strada: denunciato

I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento hanno denunciato, alla Procura della Repubblica, un senegalese, residente nella città dei Templi per l’ipotesi di reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere.

L’uomo, e un coetaneo suo connazionale, stando a quanto è emerso, hanno fatto a botte in strada, verosimilmente, per motivi economici, forse una questione di soldi che uno doveva all’altro, quando uno dei due il più esagitato avrebbe utilizzato un pezzo di catena a maglie di ferro, per colpire il rivale.