Migrante si getta da viadotto durante trasferimento in ambulanza

Un tunisino, si e’ gettato dal viadotto Ferrarelle, sull’autostrada Palermo-Catania, nell’ennese dopo aver avuto una colluttazione con il personale sanitario di un’ambulanza che lo stava trasferendo al San Marco di Catania.

L’uomo, immediatamente soccorso dai poliziotti che erano al seguito dell’ambulanza e dai sanitari, e’ stato successivamente trasportato in elisoccorso al Cannizzaro. I sanitari del 118 lo stavano trasferendo dall’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta al San Marco di Catania per essere sottoposto a un intervento chirurgico a causa delle gravi ferite riportate in un’altra caduta.

Ospite del Centro di accoglienza di Pian del Lago, a Caltanissetta, sabato pomeriggio, durante una protesta, aveva tentato la fuga scavalcando la rete del centro. Il tunisino, dopo aver raggiunto la cima della recinzione, era scivolato facendo un volo di sei metri. Trasferito al Sant’Elia, dopo aver ricevuto le prime cure, per lui era stato disposto il trasferimento a Catania per le gravi fratture riportate al volto.