Rifacimento rete idrica di Agrigento, attivata la gara dei lavori

Un passo in avanti è stato compiuto per il rifacimento della rete idrica del comune di Agrigento.

Nel mese di dicembre, il governo Musumeci tramite il dipartimento regionale Acqua e Rifiuti, ha stanziato oltre 44 milioni di euro sui fondi Po Fesr 2014/2020 per la ristrutturazione e l’automazione per la rete idrica; un investimento importante che consentirà di eliminare le perdite, ma sopratutto di migliorare la distribuzione dell’acqua e di avere anche un risparmio nelle bollette.

Oggi, il Presidente della Commissione di gara, l’avvocato Nino Gaziano, ha fissato per il 25 luglio 2022, l’espletamento della gara. A realizzare le opere sarà l’Ati, Assemblea territoriale idrica.

loading..