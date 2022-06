Si fingono sordomute e truffano turisti, denunciate

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Alcamo hanno denunciato due donne straniere di 22 e 27 anni le quali, fingendosi sordomute, avrebbero truffato passanti e turisti nei posti più frequentati di Castellammare del Golfo.

Le due romene, entrambe in stato di gravidanza, nei pressi di Corso Garibaldi, avrebbero finto di essere sordo-mute ed avrebbero invitato ignari turisti a versare delle somme di denaro quale donazione in favore di una fittizia associazione benefica.

Dagli accertamenti degli inquirenti le donne, una incensurata e l’altra pregiudicata e già denunciata per fatti analoghi commessi in provincia di Trieste, dopo la consegna dei soldi, avrebbero fatto compilare alle loro vittime, con i dati anagrafici ed importo versato, un prestampato con intestazione e dati della finta associazione in modo da dare più credibilità alla loro azione.

A seguito della perquisizione personale sono state trovate in possesso di 65 euro presumibilmente provento delle truffe messe a segno che sono stati sottoposti a sequestro e conseguentemente versati.

Continuano le indagini dei Carabinieri di Alcamo per cercare di risalire ad altre vittime colpite dalle presunte truffatrici.