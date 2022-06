28enne condannato per stalking all’ex fidanzata

Il gup del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha disposto la condanna ad un anno e quattro mesi per il reato di stalking. Secondo quanto emerso il giovane non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione sentimentale ponendo in essere comportamenti vessatori e molesti.

Ripetute minacce, appostamenti e messaggi minacciosi sono stati rivolti all’ex fidanzata che ha deciso poi di denunciare tutto. Alcune minacce sarebbero state indirizzate anche al padre della ragazza.

L’accusa, sostenuta in aula dal pm Gianluca Caputo, aveva chiesto la condanna dell’imputato a 2 anni e 4 mesi di reclusione. Il giudice ha concesso al 28enne il beneficio della sospensione della pena revocando gli arresti domiciliari.