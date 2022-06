Bovo marina, crolla parzialmente ponticello: viabilità ridotta

Parte di un ponticello sovrastante un torrente è crollato sulla strada che da Montallegro porta a Bovo Marina.

Sul posto si è subito recato il sindaco Giovanni Cirillo che ha provveduto a fare transennare la zona crollata dalla squadra manutenzione del comune. Presenti sul posto anche i volontari delle Guardie ambientali. Nonostante il crollo si può passare per raggiungere la spiaggia.

“Ci stiamo subito attivando – ha spiegato il sindaco – per riparare il danno e consentire regolarmente la viabilità che in questi giorni inevitabilmente subirà dei rallentamenti. Stiamo già programmando un intervento di somma urgenza per ripristinare il ponticello crollato e nel frattempo creeremo un’arteria”.