Che cos’è il bonus psicologico e come utilizzarlo

Alla fine di maggio, il ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato che il “bonus psicologico” sarà attivo entro breve. La misura era stata inizialmente bocciata durante la discussione sulla legge di bilancio, una decisione aspramente criticata da molte parti. È stato quindi successivamente inserito come emendamento al decreto Milleproroghe che le commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera hanno approvato a fine febbraio.

A quanto ammonta e come funzionerà

I fondi stanziati per il bonus psicologico ammontano in totale a 20 milioni di euro. Di questi, 10 milioni saranno dedicati al rafforzamento delle strutture sanitarie che si occupano di fornire sostegno psicologico. I rimanenti 10 andranno invece ai cittadini come contributo economico per coprire le spese di un percorso di psicoterapia. Lo si potrà utilizzare presso professionisti regolarmente iscritti all’albo che abbiano aderito all’iniziativa. Dovrebbe quindi essere possibile usarlo anche per la terapia online su una piattaforma come Serenis, che ospita esclusivamente psicologi psicoterapeuti qualificati.

Potranno fare richiesta coloro che hanno un ISEE fino a 50mila euro, e il valore del contributo varierà in base a tre fasce di reddito. Chi ha un ISEE sotto i 15mila euro potrà ricevere un voucher del valore di 600 euro. Con un ISEE tra i 15mila e i 30mila euro spettano 400 euro di contributi, mentre tra i 30mila e i 50mila euro di ISEE le persone potranno ottenere un bonus di 200 euro.

Il bonus si dovrà richiedere all’INPS, che procederà a stilare le graduatorie in base alla regione e provincia di residenza. Avranno priorità i richiedenti con ISEE più basso, e il contributo sarà assegnato in base all’ordine di arrivo della richiesta. Ogni persona potrà ottenere il bonus una sola volta e in un’unica soluzione.

Coloro che riceveranno il bonus psicologico avranno a disposizione 180 giorni per usare il contributo economico. Per ogni colloquio con lo psicoterapeuta si potranno scalare dal voucher fino a 50 euro, che consistono in una copertura parziale dei costi. L’INPS procederà poi a rimborsare gli psicoterapeuti. Si prevede quindi che ogni contributo assegnato potrà essere utilizzato per un massimo di dodici sedute.

Passi avanti per la salute mentale dei cittadini

Il bonus psicologico è certamente un passo avanti, che evidenzia una maggiore sensibilità verso i problemi legati alla salute mentale dei cittadini. Si tratta di un segnale positivo da parte della politica, in particolare in un periodo storico difficile sotto molti aspetti. Non è però ancora sufficiente per offrire a tutti il sostegno psicologico di cui hanno bisogno.

È probabile che il fondo stanziato di 10 milioni di euro non basterà a coprire tutte le richieste che i cittadini invieranno. In alcune Regioni, tra cui la Campania, un ulteriore supporto è fornito dalla figura dello psicologo di base, istituita di recente e confermata da una decisione della Corte costituzionale. Si tratta di un primo punto di contatto per chi ha bisogno di assistenza con problemi come ansia, depressione o stress, e che può indirizzare verso uno specialista se fosse necessario. In molti casi, il Sistema sanitario locale non ha però risorse sufficienti per fornire sostegno tempestivo a tutti coloro che si trovano in una situazione di disagio psichico. Le attese per i consultori gratuiti, sia quelli dedicati a bambini e adolescenti che quelli per adulti, possono durare anche mesi. Capita persino di dover aspettare in coda per settimane prima di un colloquio iniziale allo scopo di determinare la natura dei problemi individuali e l’eventuale bisogno di un percorso di psicoterapia strutturato. Servono quindi misure ulteriori per potenziare il servizio sanitario pubblico e garantire a chiunque un aiuto adeguato in tempi ragionevoli.