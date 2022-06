Dramma a Campofelice di Roccella, muore un bagnante

Un turista israeliano di 72 anni è morto questa sera nel lungomare di Campofelice di Roccella. Il bagnante non si trovava in mare.

Dopo le ricerche della Capitaneria di Porto il corpo del turista è stato ritrovato.

Portato a riva i sanitari del 118 hanno cercato di rianimarlo con tutte le manovre possibili per cercare di fare tornare a battere il cuore. L’uomo è stato indubato e defobrillato. I medici rianimatori non hanno lasciato nulla di intentato ma non c’è stato nulla da fare.