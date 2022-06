Il Lions Club ‘Due Rose’ ha consegnato il premio ‘Melvin Jones’ al cav. Giuseppe Termini, campobellese, come riconoscimento per “l’impegno profuso nel campo filantropico ed umanitario, per essersi speso personalmente con misure di intervento per la popolazione ucraina favorendone l’integrazione a causata della guerra”. L’associazione lionistica è presieduta

dall’avv. Salvatore Manganello.

Giovanni Blanda

