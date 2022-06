Naro, incendiato nuovamente terreno confiscato alla mafia: la solidarietà

Nuovo raid contro la cooperativa “Rosario Livatino – Libera Terra”, che gestisce terreni confiscati alla mafia, a Naro, nell’Agrigentino. Un incendio ha devastato le coltivazioni di lenticchie.

Alcuni giorni fa erano andati a fuoco 10 ettari coltivati a grano in contrada Gibbesi. Ingenti i danni. Indagano i carabinieri. L’amministrazione comunale del piccolo centro ha annunciato iniziative di solidarieta’ e mobilitazione.

“Sono sgomenta e adirata. Ancora una volta è stato dato alla fiamme un terreno tra quelli espropriati alla mafia dal Beato Rosario Livatino e oggi gestiti dalla cooperativa “Libera Terra”. Ancora una volta sono stati arrecati danni per migliaia di euro a chi stava provando a rendere produttive quelle aree. Per questo credo che sia arrivato il momento non solo di manifestare l’indignazione ma anche di dimostrare che la società civile è pronta ad essere scorta civica. Per questo stamattina ho esortato i sindaci della provincia di Agrigento a darmi la loro disponibilità, insieme ad associazioni, movimenti e ai cittadini a partecipare ad una marcia di protesta e solidarietà da tenersi nei luoghi di questi vili atti intimidatori”.

A dichiararlo è il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara.

“I due roghi che a distanza di pochi giorni hanno danneggiato le coltivazioni di un terreno confiscato alla mafia , gestito dalla Cooperativa “Le terre di Rosario Livatino”, rappresenta una grave ferita nel percorso che vuole ricondurre nella legalità un bene sottratto a chi si rifà a logiche criminali”.

Così il commissario straordinario della Camera di commercio Giuseppe Termine commenta i gravi atti intimidatori che hanno avuto come bersaglio i terreni siti in contrada Gibbesi a Naro.

“Nell’esprimere la più ampia solidarietà al presidente della cooperativa e a tutti i suoi collaboratori – aggiunge Giuseppe Termine – auspichiamo che presto possano essere individuati gli autori di questi vili gesti nei confronti di chi vuole onestamente portare a reddito questi terreni, Mentre confidiamo sull’impegno e la professionalità delle forze dell’ordine e della magistratura – conclude il commissario della Camera di commercio – auspichiamo una reazione forte da parte della società civile e di tutti i soggetti che hanno a cuore una crescita economica affrancata dalle prevaricazioni della criminalità affinchè i bersagli di queste pesanti forme di intimidazioni non si sentano soli e possano continuare a svolgere serenamente le loro attività economiche”.