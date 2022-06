Soprattutto Canicattì: “Quasi 40 mila euro destinati alla Biblioteca e allo Sport PERSI per l’inerzia dell’Amministrazione”

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 27 giugno 2022, sono state trattate numerose interrogazioni consiliari prodotte dal gruppo Consiliare “Soprattutto Canicattì” a cui l’Amministrazione Comunale, oltre a rispondere con ritardo e superficialità, ha messo su carta l’assoluta inerzia nella trattazione di alcune specifiche tematiche.

Dopo gli oltre 20 mila euro destinati ai bambini restituiti allo Stato per via della mancanza di progetti, è stata la volta della Biblioteca Comunale e delle attività sportive. Non è stata inoltrata dall’Amministrazione Comunale apposita domanda al Ministero della Cultura per richiedere un contributo (di oltre 10 mila euro) per l’acquisto di nuovi libri per arricchire il patrimonio bibliotecario, così come non è stata formulata la richiesta, invece, alla Regione Siciliana, sempre per l’acquisto di libri e di arredi per migliorare la struttura di Piazza Dante. Nel 2021, attraverso queste procedure, la precedente Amministrazione ha ottenuto circa 13 mila euro per potenziare la Biblioteca Comunale.

Relativamente alle attività sportive è andato invece perduto un progetto di 25 mila che avrebbe permesso attività da svolgersi alla Villa Comunale gratuite tramite la collaborazione di tre associazioni sportive locali da individuare tramite procedura pubblica. Tale contributo, ottenuto nel 2021, purtroppo è stato “rifiutato” dall’Amministrazione di Canicattì, che di fatto ha reso felice bambini e bambine, giovani e meno giovani di un altro Comune che ha potuto usufruire di questo contributo.

Nel corso della seduta sono state trattate altre due interrogazioni riguardanti il settore dei Lavori Pubblici, e nello specifico riguardante il mancato avvio dei lavori di manutenzione della Via San Pio da Pietrelcina e sullo stato dell’arte dello Stadio Comunale. Anche in questi casi, considerata le lacunose risposte dell’Assessore preposto, si evince una evidente scarsa sensibilità sulle questioni.

Chiediamo al Sindaco un deciso, determinato e chiaro cambio di passo soprattutto per ciò che riguarda le tematiche afferenti i lavori pubblici e le politiche sportive e culturali.

i consiglieri di Soprattutto Canicattì

