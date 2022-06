Venerdì 24 giugno a Canicattì nella splendida cornice del Comida Restaurant si è svolta la 60° Charter Night e la Cerimonia del passaggio della campana del Lions Club Canicattì Host.

La cerimonia è coincisa con la celebrazione del 60° anniversario dalla fondazione dello storico club service che da sempre rappresenta un punto di riferimento sociale e culturale della nostra città.

A guidare il Lions Club Canicattì Host per l’anno sociale 2022 sarà il Dott. Stefano Lo Giudice che subentra al Past Presidente Dott. Salvatore Testa.

Lo staff del Dott. Stefano Lo Giudice che lo collaborerà nello svolgimento delle attività sociali è composto dai soci: Avv. Giancarlo Granata segretario, Dott. Riccardo Martines cerimoniere e Dott. Salvatore Testa tesoriere.

Alla cerimonia erano presenti la Dott.ssa Simona Iannicelli Presidente di Zona del Lions Club, numerosi officer personalità lionistiche e di presidenti di altri club service presenti nella nostra città e l’assessore Arch. Massimo Muratore in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale.

In occasione dell’evento, dopo il discorso conclusivo e i dovuti ringraziamenti del Dott. Testa, il Presidente Dott. Lo Giudice ha presentato quali sono gli obiettivi del Lions e il suo programma, pregno di iniziative finalizzate al servizio a favore della comunità canicattinese nel solco della continuità e della tradizione lionistica.

