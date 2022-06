Truffe online. Attenzione al falso SMS INPS che ovviamente non ne sa nulla

Sono giunte alcune segnalazioni relative ad un messaggio fraudolento che invita il destinatario ad aggiornare i propri dati anagrafici su un sito clone dell’INPS e ad inviare copia di alcuni documenti personali. A ricordarcelo ancora una volta è la Polizia Postale, che ha pubblicato un nuovo post sulla pagina Facebook “Commissariato di PS On Line – Italia”. Attenzione, quindi! La Polizia Postale consiglia di:

– non cliccare sul link

– non fornire dati personali

– scansionare il dispositivo in uso con un antivirus aggiornato.

È solo verificando ogni messaggio che giunge sui nostri apparati – rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” – che si può evitare di cadere nella trappola e quindi di farsi sottrarre dati sensibili o bancari perché i nostri gestori telefonici utilizzano solo canali ufficiali per le loro comunicazioni e offerte. Nel caso siate comunque incappati nella frode potrete rivolgersi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.