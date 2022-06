64enne travolta a morte dalla sua auto mentre scarica la spesa

Tragica fine in via Udine per una donna di 74 anni di Bronte che è stata travolta dalla sua auto appena parcheggiata.

La donna, probabilmente per non aver azionato il freno a mano, stava scaricando la spesa dalla sua Smart quando è stata travolta, la strada è in forte pendenza, dalla sua utilitaria.

A nulla sono valsi i tentativi di soccorso.

Sulla vicenda indagano Carabinieri e Polizia locale.