Rifiuti a Favara, pagati stipendi agli operatori ecologici

“Grazie al duro lavoro portato avanti in questi mesi e la collaborazione delle imprese di igiene ambientale, siamo riusciti a riallineare gli stipendi dovuti agli operatori ecologici, che al momento vantano solo il mese di giugno, che però non è ancora maturato. Una situazione che non si registrava, forse, da alcuni anni.” Cosi il sindaco di Favara, Antonio Palumbo.

“Allo stesso modo stiamo procedendo a saldare alcune fatture delle cooperative sociali. Si tratta di una fase ancora complessa per il Comune, ma stiamo lavorando affinché il quadro si normalizzi e si possano dare risposte ai cittadini. In tal senso un tassello essenziale sarà l’approvazione del bilancio 2019, che speriamo venga presto esitato favorevolmente dal Consiglio comunale”, ha concluso il primo cittadino.