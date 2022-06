Saldi in Sicilia: si parte venerdì 1 luglio

Venerdì 1 luglio in Sicilia partono i saldi estivi; sarà la prima regione in Italia ha inaugurare la stagione delle spese a prezzi ribassati per trovare il prodotto desiderato ad un prezzo conveniente. Sabato 2 luglio toccherà poi a quasi tutte le altre regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. Nessuna data ufficiale per Trento e provincia.

Il Codacons ricorda sempre di fare acquisti intelligenti per evitare fregature. Innanzitutto il negoziante è tenuto a mostrare chiaramente prezzo di partenza, lo sconto e il prezzo finale. E attenzione a sconti particolarmente allettanti, superiori al 50%: il negoziante in questo caso potrebbe aver gonfiato il prezzo di partenza per aumentare la percentuale di sconto e ingolosire il cliente.