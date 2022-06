Servizio rimorchio portuale, pubblicato il bando da 102 milioni

Pubblicato il bando da 102 milioni di euro per la concessione di 15 anni per il servizio di rimorchio portuale nei porti e nelle rade di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Marsala, Porto Empedocle, Gela e Licata. La pubblicazione della gara arrivato dopo un complesso iter istruttorio, avviato già da qualche anno, poi interrottosi a causa della pandemia e quindi riavviato nel 2021.

Il servizio di rimorchio portuale garantirà la copertura anche a scali che sarebbero potuti risultare poco attrattivi per i potenziali concessionari.

Lo schema ideato del servizio di rimorchio e assistenza di navi prevede l’impiego complessivo di sette mezzi, di cui sei di prima linea e uno di seconda linea, per la gestione di picchi di domanda, sostituzioni o emergenze, e saranno così posizionati: due nel porto di Palermo, per garantire il servizio anche nel porto di Termini Imerese, uno nel porto Trapani, al servizio anche di Marsala, uno nel porto di Porto Empedocle e due a Gela con possibilità di assicurare il servizio anche a Licata.

Il rimorchiatore di seconda linea sarà invece di base a Trapani, scalo scelto perché in posizione ottimale per raggiungere gli altri porti in caso di necessità con minori tempi e costi.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è indicato il prossimo 1 agosto.