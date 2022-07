Ascensore precipita dal quinto piano, tre feriti gravi

Un ascensore è precipitato dal quinto piano di un palazzo in via Vincenzo Balistreri, nel quartiere Brancaccio a Palermo. Dentro c’erano tre persone che sarebbero in gravi condizioni.

Sono intervenuti i Vigili del fuoco e personale del 118.

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente. Indaga la polizia.

Stando ai primi accertamenti l’ascensore era in fase di utilizzo quando la cabina, con all’interno le tre persone, si è staccata letteralmente dall’impianto ed è crollata. Un volo di una quindicina di metri. Sembrerebbe che una delle funi in acciaio abbia ceduto di schianto, provocando quindi la caduta nel vuoto. Da verificare perché non siano entrati in funzione i sistemi di ‘ritenzione’ della cabina ed il freno d’emergenza anche se è possibile che invece la caduta sia stata rallentata proprio dai sistemi di sicurezza, anche se non evitata.

Nella cabina c’erano tre persone. Si tratta di due donne ed un uomo, due sorelle e il marito di una di queste. la coppia abiterebbe nello stabile, proprio al quinto piano. In attesa dei rapporti ufficiali gli inquirenti stanno cercando di capire cosa sia accaduto. I tre feriti sono stati trasportati in tre diverse ospedali palermitani e in particolare al Civico, al Buccheri La Ferla e al Policlinico: tutti hanno riportato fratture scomposte e sono stato soccorsi e trasportati in gravi condizioni giudicate da codice rosso.