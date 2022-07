Canicattì, si moltiplicano gli incendi di rifiuti e sterpaglie

A Canicattì vari gli interventi dei Vigili del Fuoco. Oggi due incendi si sono verificati nel centro abitato, in Via Senatore Sammartino prolungamento di Via Antonio de Curtis dove ha preso fuoco nelle adiacenze un terreno privato, da li si è propagato nei tubi in gomma riversi nel terreno collegati al circuito fognario creando una fuoriuscita di fumo nero dai tombini delle suddette vie.

Altro incendio di più modeste dimensioni si è verificato al Foro Boario, nella Contrada Bonavia di Canicattì, utilizzato dal gestore del servizio di raccolta “rifiuti urbani” come deposito temporaneo per la frazione del “secco”.

“Stiamo monitorando tutti questi incendi anche grazie alle varie segnalazioni che pervengono nei miei numeri”, dice il sindaco Vincenzo Corbo Mi preme ringraziare ancora una volta il Coro dei Vigili del Fuoco encomiabili come sempre”.