Casteltermini, dalla Regione 10 mila euro per la sagra del Tataratà

Con fondi Regionali per tramite dell’Assessore del turismo, Manlio Messina, sono stati stanziati 10 mila euro per la Festa di Santa Croce – Sagra del Tataratà di Casteltermini. Soddisfazione da parte del deputato e vice coordinatore regionale di Forza Italia, on. Riccardo Gallo.

“Il finanziamento è frutto di un lavoro di squadra – dichiara l’on. Gallo – che su mio impulso, dell’on. La Rocca Ruvolo e dell’Assessore agli Enti Locali, Marco Zambuto, ha garantito per tramite dell’assessore Messina un impegno preso con il territorio. È nota la rilevanza che per Casteltermini e il suo comprensorio riveste la storica manifestazione, iscritta ufficialmente nel Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana. Tra l’altro proprio tale onorificenza era un punto del programma elettorale del nostro gruppo politico locale, il quale è stato brillantemente centrato. Ritengo che in un periodo di particolare difficoltà attraversato dai nostri Enti locali, garantire un contributo essenziale per un evento che richiama identità e storia, sia un grande risultato”.

“D’altronde, ancora una volta la Regione siciliana dimostra di ascoltare le istanze del territorio. Ricordo – conclude il Parlamentare – che sono stati già finanziati progetti per oltre 5 milioni di euro che riguardano la viabilità e l’impianto sportivo locale. Inoltre, anticipo che sono in fase di decretazione da parte dell’Assessorato regionale alle Infrastrutture altri progetti, tra cui il restauro della facciata principale e dei prospetti laterali della Chiesa madre San Vincenzo Ferreri, per un importo di quasi 1,2 milioni di euro. Tutti progetti già passati al vaglio con esito favorevole sia della Commissione bilancio all’Ars presieduta dall’on. Riccardo Savona che dal Parlamento siciliano”.

“Il lavoro paga – chiosa il vice sindaco di Casteltermini e coordinatore cittadino di Forza Italia, arch. Fabio Catalano. Grazie all’impegno degli onorevoli Gallo, Savona e La Rocca Ruvolo, degli assessori Zambuto e Falcone e del coordinatore regionale del partito, on. Gianfranco Micciché, la provincia agrigentina è tornata centrale nell’agenda politica regionale. Un lavoro talvolta sottotraccia, che però sta dando ottimi risultati per dei territori in passato ai margini dell’azione politica di governo e che oggi sono nuovamente protagonisti”.