Fiorello a settembre torna attesissimo in Sicilia con il suo nuovo show

Dopo aver attraversato l’Italia a suon di sold out nei teatri, ora Rosario Fiorello approda anche in Sicilia. Andrà nei grandi spazi all’aperto con il suo spettacolo “Fiorello presenta: Fiorello!”, uno show attesissimo che ha riportato l’artista al calore del suo pubblico a distanza di 5 anni dalla sua ultima tournée. In terra siciliana Fiorello avrà due doppi appuntamenti: il 6 e 7 settembre a Catania a Villa Bellini, e il 10 e 11 settembre a Palermo al Teatro di Verdura. Per l’artista si tratta della nuova tappa estiva di uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e – di serata in serata – mai uguale a se stesso, marchio di fabbrica che lascia sempre la sua impronta personalissima nel copione dello show.

Improvvisazioni ed esperimenti scenici, invenzioni mimiche, interazione con il pubblico in sala e incursioni di ospiti a sorpresa, una scaletta musicale fluida e l’innesto di momenti di spettacolo fuori copione: è questa la libertà dello showman. Quella di portare in teatro uno show che mai andrà in scena così come è stato scritto. Non mancheranno ovviamente i riferimenti all’attualità, lo sguardo acuto e ironico dell’artista sull’Italia e gli italiani, sui cambiamenti degli usi e costumi, sempre all’insegna della leggerezza e del buonumore.