Poste Italiane: le spedizioni di Postaonline sempre più sostenibili per i cittadini di Agrigento

– Anche in provincia di Agrigento i servizi postali di Poste Italiane sono sempre più sostenibili, in particolare quando si tratta di inviare una lettera o una raccomandata tramite il sito poste.it o l’app ufficio postale.

Grazie all’attenzione dell’Azienda per la tutela dell’ambiente, infatti, la Postaonline diventa “green” attraverso l’utilizzo di carta per le buste e i fogli certificati dall’FSC, il Forest Stewardship Council. Inoltre, le finestre delle buste di lettere e raccomandate sono realizzate rispettivamente in cellulosa trasparente e materiale biodegradabile.

La certificazione rilasciata dalla ONG internazionale FSC garantisce la corretta gestione delle foreste e la tracciabilità dei prodotti derivati. In particolare, il marchio FSC con la scritta MISTO, apposto sul retro delle buste, indica che la carta utilizzata proviene da materiale riciclato e/o legno controllato.

Questa soluzione permette al destinatario il riciclo completo dell’intera spedizione, riducendo fortemente l’impatto sull’ambiente.

Nel territorio agrigentino sono oltre 200 gli addetti al servizio di recapito tra portalettere, lavorazioni interne e figure di staff, impegnati in 13 tra centri e presidi di distribuzione della corrispondenza e pacchi dislocati nel territorio.

Continua così, anche in provincia di Agrigento, l’impegno di Poste Italiane per un utilizzo efficiente delle risorse naturali e una costante attenzione alla ricerca di soluzioni innovative, a tutela della salvaguardia dell’ambiente. L’attenzione dell’azienda verso la sostenibilità passa infatti anche attraverso la dematerializzazione e la digitalizzazione dei servizi, come l’intelligenza digitale di “Poste”, il faccino giallo-blu che offre assistenza online per prodotti come PostePay, Bancoposta, SPID, Fibra e Business e, da ultimo, anche per le polizze PosteVita. L’innovativo servizio è in grado da oggi di fornire a tutti i cittadini della provincia di Agrigento informazioni sulle polizze di risparmio e investimento, previdenza e protezione sulla vita come ad esempio modalità di sottoscrizione, caratteristiche del prodotto e costi.