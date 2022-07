Pulizia spiaggia a Licata, il Comune sostituisce il Libero consorzio

Il Comune di Licata effettuerà con la massima urgenza interventi di pulizia straordinaria delle spiagge in sostituzione del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, competente per legge della pulizia degli arenili, ma impossibilitato ad assicurare il servizio per problemi di bilancio. Ad annunciarlo è il Sindaco di Licata Giuseppe Galanti che a tutela della salute pubblica e al fine di evitare di dichiarare la non fruibilità delle spiagge di tutto il litorale con conseguenti ingentissimi danni anche per gli operatori degli stabilimenti balneari, ha emanato il provvedimento (ordinanza n. 61 del 27 giugno 2022).

Nel dettaglio, l’ordinanza dispone al Dipartimento Gestione del Territorio del Comune di Licata di adempiere ai provvedimenti consequenziali necessari all’esecuzione dei lavori di pulizia spiagge di tutti i litorali licatesi invasi da vegetazione spontanea infestante e da rifiuti di ogni genere, nonché il ripristino dei luoghi mediante l’utilizzo di mezzi meccanici, manodopera e quanto occorre per rendere il servizio a perfetta regola d’arte, con l’ausilio della società R.T.I. ISEDA s.r.l. che si occupa del Servizio di Igiene Urbana nel territorio del Comune di Licata.