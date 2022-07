Rubate sedute dei giochini in riparazione a San Leone

Dopo le varie segnalazioni da parte dei cittadini, il consigliere comunale Fabio La Felice si era prodigato insieme a Luca Cassetti, e in sinergia con l’ assessore Giovanni Vaccaro e al sindaco Francesco Miccichè, di sistemare il parco gioco del lungomare di San Leone. Mancava solo il montaggio dell’ultima giostra per i disabili e la tinteggiatura della pavimentazione, ma qualcuno tra la domenica e lunedì, ha fatto sparire alcuni elementi in ferro per le sedute.

“Sgomento e frustrazione per l’accaduto, con mio grande rammarico ho scoperto che le telecamere non sono funzionanti”, scrive in un post Fabio La Felice. “Ho cercato, continua, tra mille difficoltà, di dare amore alla nostra città con una piccola goccia nell’ oceano ma non posso cambiare i comportamenti scellerati di “alcune” persone. Senza un vero cambiamento tutto verrà sempre svanito. Io comunque non mollo, sarò sempre vigile al bene comune”, ha concluso lo stesso consigliere.