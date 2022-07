Agrigento Capitale Panathlon International nel 2024

Agrigento sarà la “Capitale Panathlon International” nel 2024. Nel corso dell’assemblea straordinaria tenutasi a Losanna è stata approvata all’unanimità la proposta avanzata dal presidente del club Panathlon di Agrigento, Gerlando Amato, e sostenuta dal past governatore della Sicilia Eugenio Guglielmino, oggi consigliere internazionale. I Soci del club di Agrigento sono già mobilitati per questo straordinario appuntamento. Con i suoi 300 Club e 9000 soci il Panathlon International è presente in 27 Nazioni.

“Siamo orgogliosi di questa grande opportunità per Agrigento e della partnership con il Panathlon International, in particolare con il presidente del club di Agrigento, Gerlando Amato, con cui abbiamo condiviso da subito finalità e obiettivi per la formazione e per lo sviluppo del nostro territorio” ha dichiarato l’amministratore del Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa.

Il Panathlon è un club service in ambito sportivo, fondato a Venezia il 12 giugno 1951. Lo scopo del Panathlon è l’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini e i popoli.

“Siamo pronti a collaborare per la migliore riuscita e per accogliere quanti arriveranno ad Agrigento per conoscere il nostro patrimonio e per vivere alcune delle più significative ed emozionanti esperienze della Costa del Mito” ha concluso La Gaipa.