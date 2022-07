Carabinieri Canicattì, in pensione il luogotenente Gioacchino Amato

Dopo 32 anni di permanenza nella città dell’Uva Italia e dopo 38 anni di servizio effettivo, con vari incarichi di Comando, dalla Aliquota Radiomobile al Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Canicattì, il Luogotenente “carica speciale” Gioacchino Amato, lascia l’Arma dei Carabinieri. Stimato e rispettato da tutti, è stato per tanti anni il punto di riferimento, della maggior parte della popolazione canicattinese, l’Ispettore ha partecipato a numerose operazioni di servizio, che hanno dato lustro, unitamente ai suoi Carabinieri, alla Compagnia di Canicattì.

“Per me da ora inizia una nuova vita.Sono stati anni bellissimi, contrassegnati da tanti sacrifici e rinunce, ma anche di tantissime soddisfazioni professionali.Voglio ringraziare l’Arma dei Carabinieri per avermi dato questa opportunità, alla quale anch’io ho dato tanto.Voglio ringraziare la mia famiglia, che giorno e notte mi ha sostenuto durante il mio servizio, perché senza di loro non avrei mai potuto raggiungere il traguardo per il quale ora vi sto scrivendo”, ha dichiarato il Luogotenente “Carica Speciale” Gioacchino Amato, decorato con Mauriziana e Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.