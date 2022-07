Contratto dei regionali, Cobas-Codir, Sadirs e Siad-Csa-Cisal: “Da Giunta Musumeci ennesimo schiaffo ai lavoratori”

“Nonostante le manifestazioni di piazza e il

profondo malcontento dei lavoratori, il governo Musumeci ha deciso di

umiliare ancora una volta i dipendenti regionali: con delibera del 16

giugno scorso, infatti, l’esecutivo isolano ha dato disposizioni

all’Aran di procedere col rinnovo del contratto senza la

riqualificazione del personale, smentendo perfino una precedente

delibera della stessa Giunta. Ma i sindacati autonomi, maggioritari,

non svenderanno i lavoratori, rappresentando oltre il 60% dei

dipendenti in servizio, e continuano a rivendicare la loro totale

contrarietà a un contratto che non preveda la riqualificazione e

riclassificazione del personale in un nuovo sistema organizzativo. Ne

ha bisogno la macchina amministrativa, ne hanno bisogno i siciliani e

ne hanno diritto i lavoratori”. Lo dicono le segreterie regionali dei

sindacati Cobas-Codir, Sadirs e Siad-Csa-Cisal.

“Musumeci ha anche provato a scaricare sui lavoratori le inefficienze

della politica, sparando a zero e insultandoli – continuano i

sindacati autonomi – e ora li colpisce nel continuare a negare la loro

professionalità e il diritto di lavorare in un’amministrazione

organizzata in modo diverso. Gli aumenti previsti dal rinnovo

contrattuale, in ogni caso, non sono a rischio: la proposta dell’Aran,

invece, non contiene alcun miglioramento del modello organizzativo che

non piace né ai lavoratori, né ai siciliani”.

Dario Matranga e Marcello Minio del Cobas-Codir, Fulvio Pantano del

Sadirs, Angelo Lo Curto e Giuseppe Badagliacca del Siad-Csa-Cisal

ribadiscono la propria contrarietà e chiedono al Presidente Musumeci

“una seria presa di coscienza sullo stato dell’Amministrazione, dando

impulso alla riclassificazione e riqualificazione del personale e

integrando le risorse negli importi esatti, autorizzando l’utilizzo

pieno delle somme stanziate in bilancio”.

loading..