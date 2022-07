Il Lions Club Valle dei Templi raccoglie gli occhiali usati

Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi presieduto dalla Prof.ssa Maria Assunta Iacona anche quest’anno ha partecipato al service “raccolta degli occhiali usati” portato avanti sin dalla sua costituzione.

Si tratta di un’attività di servizio molto semplice con la quale si riesce facilmente a sensibilizzare la popolazione che ha l’occasione di donare e di aiutare gli altri senza richiedere alcuna spesa aggiuntiva.

L’occasione nasce anche da una preziosa collaborazione, legata al Protocollo d’Intesa con il Centro Commerciale “ Città dei Templi “ che ha sposato l’iniziativa grazie alla sensibilità della Direttrice dott.ssa Elisa La Rocca, che ha permesso e permetterà al Lions Club un’ulteriore collaborazione anche per questa raccolta così importante davvero molto rappresentativa del WE SERVE lionistico.

Il Lions Club International, facendo da tramite tra chi vuole liberarsi di vecchi occhiali e chi ne ha grande necessità, ha trovato una soluzione per ambe le parti. Nel 1994 nasce ufficialmente un nuovo progetto internazionale, il Programma Lions di Raccolta e Riciclaggio di Occhiali da Vista. Nove anni dopo, viene fondato in Italia il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali usati onlus, che diventa uno dei 19 centri di riciclaggio Lions nel mondo. Ad oggi, questo programma raccoglie occhiali correttivi, da lettura e da sole.

Finora sono stati raccolti e regalati circa tre milioni di occhiali. Il 25 per cento della popolazione mondiale ne ha bisogno ma non ha i mezzi per acquistarli. I punti di raccolta sono oltre mille. Questo progetto ambizioso funziona così: Chiunque voglia liberarsi dei suoi occhiali da sole o da vista, può consegnarli in uno dei 1100 punti di raccolta o alternativamente spedirli direttamente al Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati. Gli occhiali usati raccolti dai Lions e da altri volontari vengono riciclati in uno dei diciannove Centri Lions per il riciclaggio di occhiali da vista esistenti nel mondo. Gli occhiali vengono puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, quindi vengono distribuiti dai volontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista nei paesi in via di sviluppo. “A te non servono più, ma possono aiutare qualcuno a riacquistare la vista”.