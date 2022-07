Il sindaco Corbo informa la Comunità sulla situazione della zona che è stata interessata da un incendio

In merito alla nota stampa diffusa dai consiglieri Cilia e Sciabbarrà sull’incendio avvenuto in data 30 giugno 2022 in contrada Corte dei Monaci e diffusosi in prossimità della via Antonio De Curtis il sindaco Corbo ha ritenuto doveroso precisare quanto segue.

“In primo luogo, devo evidenziare come mi sia recato immediatamente sui luoghi dell’incendio, ove erano presenti il responsabile della protezione civile comunale, geom. Bertolino, una pattuglia della Polizia municipale e due squadre dei Vigili del Fuoco: tutti sono prontamente accorsi sui luoghi, operando con grande professionalità e mettendo in sicurezza i luoghi interessanti dall’incendio. Nell’immediatezza degli eventi, insieme al responsabile dell’Aica e dei Vigili del Fuoco, ho verificato che i danni prodotti dall”incendio risultano circoscritti ad un tratto della condotta fognaria della lunghezza di circa 50 metri lineari.

Nelle more che i vigili del fuoco mi trasmettano un’approfondita relazione su quanto avvenuto, ho disposto che gli uffici competenti procedano al ripristino del tratto della condotta danneggiata ed a verificare le cause di quanto accaduto”.