Progetto Home Care Premium 2022-25, il Distretto D5 riapre gli accrediti agli enti

Il Comune di Licata, capofila del Distretto Socio-Sanitario D5 Licata che comprende il Comune di Palma di Montechiaro, in attuazione dell’accordo Home Care Premium 2022 – INPS Gestione Dipendenti Pubblici, intende procedere all’individuazione di soggetti da accreditare e alla revisione del registro distrettuale Home Care Premium per l’erogazione delle prestazioni integrative.

Lo rende noto Angela Silvana Burgio, Coordinatore del Distretto D5.

L’elenco delle categorie di prestazioni integrative e di ciascun servizio oggetto della presente procedura di accreditamento è il seguente:

A) Servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari e educatori professionali (èescluso l’intervento di natura professionale sanitaria): OSS (euro 22,00/ora); Educatore (euro 26,00/ora);

B) Altri servizi professionali: psicologi, fisioterapisti, logopedisti euro 35,00/ora;

C) Servizi e strutture a carattere extra domiciliare: Centri socioeducativi riabilitativi diurni, Centri diurni per anziani,centri di aggregazione giovanile, centri per l’infanzia (euro 25,00/ unità);

D) Sollievo: domiciliare, ausiliare (euro 20,00)

E) Trasferimento/trasporto assistito: trasporto collettivo senza assistenza (euro 14,00); trasporto collettivo con assistenza carrozzato (euro 35,00); trasporto individuale senza assistenza (euro 14,00); trasporto individuale con assistenza (euro 22,00); trasporto individuale con assistenza carrozzato (euro 45,00); trasporto barellato (euro 72,00);

F) Pasto: servizio di consegna a domicilio, esclusa fornitura (euro 7,00/unità);

G) Supporti (non finalizzati da altre leggi nazionali e/o regionali vigenti, previa dichiarazione redatta da un medico del S.S.N) possono essere riconosciuti nel limite massimo del 10% del budget individuale annuale con la possibilità di cumulare i budget annuali maturati per l’acquisto del supporto: le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti, e materassi ortopedici antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine ecc….) (max. euro 300,00); gli apparecchi per facilitare la percezione uditiva o la masticazione e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’ organismo per compensare una deficienza o una infermità (max euro 800,00); le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche a motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte capacità motorie (max euro 1.500,00);H) Percorsi d’integrazione scolastica: percorsi d’integrazione scolastica (euro 22,00/ora); servizi di assistenza scolastica specialistica (euro 22,00/ora);

I) Servizio per minori affetti da autismo: (euro 24,00/unità)J) Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili: (euro 20,00)

Il Progetto Home Care Premium 2022 ha decorrenza dal primo luglio 2022 e si concluderà il 30 giugno 2025.

Possono richiedere l’accreditamento, per uno o più servizi oggetto della procedura, tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel Patto d’accreditamento.

Il soggetto richiedente, singolo o associato, dovrà presentareistanza di accreditamento entro le ore 12,00 del giorno 05 luglio 2022.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio telefonicamente al numero 0922/775817 dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 19,00 o tramite mail all’indirizzo di posta elettronica distrettod5@comune.licata.ag.it

Gli allegati posso essere scaricati dai siti web istituzionali dei Comuni di Licata www.comune.licata.ag.it e Palma di Montechiaro www.comune.palmadimontechiaro.ag.it