43enne evade dai domiciliari e si costituisce in commissariato, “Preferisco il carcere a mia moglie”

Ci sono relazioni che diventano così sature che il concetto di evasione prima serpeggia e poi diventa una priorità. Ed è andata proprio così per un uomo di 43 di Palermo, agli arresti domiciliari, che alcune notti fa si è presentato negli uffici del commissariato Zisa-Borgo Nuovo e davanti agli agenti ha confessato “Non ce la faccio più con mia moglie, preferisco andare in carcere”.

Una vera e propria evasione che ha colto di sorpresa i poliziotti che hanno identificato l’uomo, accertando il fatto che effettivamente si trovasse ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale.

Per l’uomo l’amara sorpresa

L’evasione, sia dalla moglie che dai domiciliari, è risultata inutile per il 43enne. I poliziotti, infatti, hanno spiegato che sarebbe stato impossibile convertire la misura cautelare. Non con queste modalità e che si sarebbe dovuto rivolgere al suo legale.

Dura lex, sed lex

Al danno, si aggiunge la beffa perché a quel punto, i poliziotti si sono trovati costretti a dover denunciare l’uomo. Il 43enne, infatti, a causa dei domiciliari disposti dal gip dopo l’intervento di alcune pattuglie a seguito di una lite in casa proprio con la moglie, non si sarebbe dovuto allontanare da casa. Né tanto meno avrebbe potuto comunicare all’esterno. E così l’amarissimo epilogo: l’uomo è stato accompagnato a casa… dove ad attenderlo, naturalmente, c’era la compagna.