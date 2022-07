Assotabaccai- Confesercenti, rinnovate le cariche ad Agrigento

Alla presenza del vice presidente nazionale di Confesercenti Vittorio Messina,sono state rinnovate le cariche sociali della provincia di Agrigento di Assotabaccai- Confesercenti.

Alla carica di presidente è stato eletto Pietro Riggio di Agrigento, che sarà affiancato da due presidenti: Stefano Guaia di Agrigento e Nicola Gerardi di Sciacca. Fanno parte del consiglio direttivo Alessandro Randisi e Salvatore Li Causi di San Leone e Antonio Bonello di Palma di Montechiaro.

“Siamo decisamente favorevoli al contrasto all’economia sommersa attraverso l’incentivo della moneta elettronica, – ha dichiarato il presidente Riggio dopo la sua elezione – ma non bisogna dimenticare che i gestori di tabaccherie e ricevitorie sono operatori economici per conto dello Stato, per cui la sanzione è una procedura incongrua che ne farebbe decadere, di fatto, l’obbligo per chi acquista prodotti sottoposti a regime di monopolio o in concessione. Per questo, chiediamo al più presto un confronto con il Governo in merito all’esclusione delle tabaccherie ricevitorie dall’obbligo di pagamento con moneta elettronica per quanto riguarda i generi di monopolio.Inoltre chiediamo che si creino le condizioni perché i costi di gestione delle transazioni bancarie, effettuate utilizzando la moneta elettronica, siano ridotti o addirittura azzerati: questa infatti rimane la strada maestra da seguire per incentivarne l’uso”.